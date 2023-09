Tajemniczy atak na Krymie. Rosjanie mieli stracić cenny system rakietowy

Siły specjalne nie zamierzają odpuszczać i kontynuują ataki na okupowane terytorium. Ukraińskie media rozpisują się o tajemniczym ataku na Krymie. Bardzo podobnym do tego, który przeprowadzono pod koniec sierpnia, gdy zniszczono najnowszą baterię przeciwlotniczą S-400 "Triumf" .

Co ciekawe, ukraińskie wojsko miało tutaj skorzystać z ulepszonych pocisków manewrujących RK-360 Neptun, które zostały przystosowane do rażenia celów naziemnych – nowe modele zawierają cięższą głowicę, wykorzystują lepszy system naprowadzania, a do tego oferują większy zasięg.