Tajemniczy obiekt spadł z nieba. Może być elementem rakiety

Na terenie jednej z firm w Komornikach pod Poznaniem odkryto tajemniczy zbiornik. Przypomina on obiekt, który w 2021 r. spadł na farmę w stanie Waszyngton. Policja i straż pożarna badają jego pochodzenie. Istnieje podejrzenie, że to fragment rakiety Falcon 9 , której szczątki przelatywały nad Polską.

Karol Wójcicki, popularyzator nauki, wskazuje, że zbiornik wygląda identycznie jak ten, który spadł w 2021 r. w USA. Jest to kompozytowy zbiornik ciśnieniowy z rakiety Falcon 9, używany do przechowywania helu. Hel utrzymuje ciśnienie w zbiornikach paliwowych, co zapewnia stały przepływ paliwa.