Gigant z USA pojawił się nad Polską. Dokąd zmierza?

Serwis Flightradar24 wielokrotnie bywał źródłem ciekawych odkryć. Pozwala śledzić lokalizację statków powietrznych na mapie w czasie rzeczywistym, co stanowi nie lada gratkę dla sympatyków lotnictwa i militariów. Tym razem nie umknął im fakt, iż nad naszym krajem, w poniedziałek 8 lipca, pojawił się KC-135 Stratotanker.

Z informacji dostępnych na Flightradar24 wynika, że jest to samolot należący do amerykańskich sił powietrznych . Wystartował z bazy Mildenhall w Wielkiej Brytanii i wleciała w polską przestrzeń powietrzną na wysokości Kostrzyna nad Odrą. Kieruje się w kierunku południowo-wschodnim, ale docelowe miejsce podróży nie jest znane .

O jakiej maszynie mowa? KC-135 Stratotanker to specjalistyczny samolot klasyfikowany jako powietrzny tankowiec. Został opracowany na bazie modelu Boeing 367-80 i służy Amerykanom już od 1957 r. Przez lata doczekał się też wdrożenia do służby w kilku innych krajach, w tym m.in. we Francji.