Tajemnicze makiety. Chiny budują wielkie okręty desantowe

Chiny budują ogromne okręty desantowe , przewyższające wypornością amerykańskie jednostki typu America. Ujawniły to zdjęcia doków, w których powstaje pierwszy okręt określany nazwą Typ 076. Nowe zdjęcia satelitarne ujawniają, że w pobliżu miejsca budowy pojawiło się coś niepokojącego.

Jest to instalacja, przypominająca wyglądem chińskie makiety służące do szkoleń. Kształt przywodzący na myśl fragment pokładu lotniczego i bardzo duża szerokość pozwalają sądzić, że jest to makieta budowanego właśnie okrętu Typ 076. Na jego umownym pokładzie pojawiły się niedawno nietypowe kształty.