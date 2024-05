Tajemniczy lotniskowiec Chin. To może być pierwsza taka jednostka na świecie

Chiny zbudowały pierwszy na świecie lotniskowiec przeznaczony wyłącznie do przewożenia bezzałogowców, donosi Naval News. Tajemnicza jednostka, którą zauważono na zdjęciu satelitarnym, jest inna niż trzy lotniskowce typu 003 Fujian, przechodzące próby morskie. Według Naval News nowy lotniskowiec "jest niezwykły pod każdym względem" i może pełnić różne role. Na razie Pekin nie chwali się tym dodatkiem do floty swoich okrętów, tworzących największą marynarkę wojenną na świecie.

Serwis Naval News razem z J. Michaelem Dahmem, ekspertem z Mitchell Institute, przeanalizowali zdjęcie satelitarne pokazujące tajemniczy chiński lotniskowiec, znajdujący się w stoczni Jiangsu Dayang Marine nad rzeką Jangcy. Okręt ten został zwodowany pod koniec 2022 r., ale do tej pory Chiny nie wspominały o nim w żadnym oficjalnym komunikacie. Według ekspertów jest to pierwszy na świecie lotniskowiec przeznaczony wyłącznie do przewożenia bezzałogowców.

Pekin rozbudowuje flotę lotniskowców

Okręt widoczny na zdjęciach (można go zobaczyć poniżej) nie przypomina lotniskowców typu 003 Fujian, którymi Chińczycy chętnie się chwalą. Zwłaszcza że dzięki nim dołączyli do elitarnego grona posiadaczy jednostek klasy CATOBAR (oprócz nich tego typu okręty posiadają tylko Stany Zjednoczone - Nimitz i Ford, oraz Francja - Charles de Gaulle) i jest to okręt od podstaw zaprojektowany w Chinach. Wcześniej Pekin kupował pozostałości po flocie Związku Radzieckiego, czego przykładem jest lotniskowiec Liaoning nabyty od Ukrainy.

Naval News zwraca uwagę, że tajemniczy chiński lotniskowiec jest mniejszy od standardowych jednostek tego typu i nieco krótszy, ale jednocześnie szerszy niż lotniskowce eskortowe z czasów II wojny światowej. Na jego pokładzie nie widać też miejsca na hangary, które mogłyby kryć śmigłowce i inne samoloty. Według serwisu kadłub lotniskowca "to szeroko rozstawiony katamaran". Dodatkowo kabina załogi jest bardzo niska, co sugeruje, że nie kryje się pod nią żaden hangar i jednostka najprawdopodobniej nie będzie przeznaczona do obsługi intensywnych i długotrwałych operacji lotniczych. Jednocześnie jest ona wystarczająco szeroka. To według serwisu ma pozwolić na wygodne sterowanie samolotami lub dronami o rozpiętości skrzydeł ok. 20 metrów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Lenovo ThinkPad X1 Fold 16: Trzy urządzenia w cenie pięciu

J. Michael Dahm z Mitchell Institute przypomniał, że w stoczni Jiangsu Dayang Marine wcześniej budowano jednostki, które imitowały wrogie okręty. Służą one m.in. do testowania chińskiej broni oraz różnych scenariuszy ataków. Nie można więc wykluczyć, że tajemniczy lotniskowiec też będzie pełnił taką funkcję. Inne hipotezy zakładają wykorzystanie lotniskowca do celów badawczo-rozwojowych, a także jego budowę w ramach komercyjnego projektu. Podobne wątpliwości budzi inny tajemniczy chiński okręt wojenny, który ostatnio opisywaliśmy.

Zobacz także : Tajemniczy chiński okręt wojenny. Jego zdjęcia budzą zainteresowanie

O tej jednostce też niewiele wiadomo. Serwis Bulgarian Military zwrócił uwagę, że może to być nowa chińska korweta - następczyni istniejących, chińskich korwet Typu 056 (w kodzie NATO: Jiangdao) lub lekka fregata. W jej przypadku widać podobieństwo do szwedzkich korwet rakietowych Visby o właściwościach stealth, a także amerykańskich niszczycieli wielozadaniowych klasy Zumwalt.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski