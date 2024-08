Tajemnice lotu owadów. Jak wysoko mogą wznieść się nad ziemię?

Analiza przeprowadzona przez ekspertów dostarcza informacji na temat tego, jak wysoko owady mogą teoretycznie i praktycznie wznieść się w przestworza, co opublikowano na łamach IFLScience. Wnioski z badań mogą nieco zaskakiwać i aż trudno uwierzyć w to, że te małe, niepozorne owady, mają aż taką zdolność.

Według Rekordów Guinnessa , najwyżej latającym owadem jest motyl Aglais urticae, który zaobserwowano na wysokości aż 5791 metrów nad poziomem morza , w okolicy lodowca Zemu w Himalajach Wschodnich. Ta zdumiewająca zdolność do lotu na tak imponujących wysokościach, wskazuje na niewiarygodne przystosowanie tych delikatnych istot do ekstremalnych warunków.

Motyl Aglais urticae to jeden z najwyżej latających owadów

Badania takie rzucają nowe światło na zdolności owadów do lotu w ekstremalnych warunkach hipobarycznych, co na pewno jest zaskoczeniem. Jak wskazują autorzy badania, zdolność do kontrolowanego unoszenia się w powietrzu, mimo aerodynamicznych wyzwań, nie powinna być postrzegana jako granica możliwości lotnych owadów.