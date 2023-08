Kiedy i gdzie pojawiły się pierwsze pszczoły? Odpowiedź może zaskakiwać

Uzyskano również wyczerpujące dane w skali całego genomu dotyczące wszystkich siedmiu rodzin pszczół, co samo w sobie jest osiągnięciem przełomowym. Najistotniejsze są jednak wnioski dotyczące pochodzenia tych niezwykle pożytecznych owadów. Otóż ich korzeni powinniśmy szukać w zachodniej części prehistorycznego superkontynentu – Gondwany. Pojawiły się one we wczesnej kredzie, przy czym wyewoluowały one ponad 120 mln lat temu od os, zmieniając swoje menu na nektar i pyłek kwiatowy i zaniechawszy trybu życia drapieżników.