Ta strata zaboli Rosjan. Dziesiątki maszyn poszły z dymem

Intensyfikacja ostrzału w kierunku rosyjskich magazynów z bezzałogowcami bynajmniej nie powinna zaskakiwać w świetle tego, jak istotnym elementem na polu bitwy w XXI w. są drony. To właśnie te niewielkie konstrukcje często potrafią zagrozić nawet najbardziej opancerzonym jednostkom, a do tego są stosunkowo tanie w produkcji – przynajmniej w porównaniu z konwencjonalną amunicją artyleryjską.

Przypomnijmy, że wspomniane drony Shahed-136, choć chętnie wykorzystywane przez Rosjan, w istocie nie są konstrukcją rosyjską. To broń pochodząca z Iranu, która w Federacji Rosyjskiej znana jest również jako Gierań-2. Wykorzystują one do napędu kopię niemieckiego silnika Limbach L550E, czyli Mado MD550. Jednostka generuje moc na poziomie 50 KM i pozwala rozpędzić bezzałogowiec do prędkości ok. 185 km/h.