Ukraińska agencja Unian przypomina, że Kijów już od ponad dwóch lat apeluje do sojuszników o przekazanie na front myśliwców F-16. W końcu oczekiwania zostaną spełnione, bowiem pierwsze samoloty powinny docierać do kraju ogarniętego wojną w ciągu nadchodzących tygodni.

– Trzeba oddzielić symbolikę od faktycznego wpływu na pole bitwy. F-16 będzie przydatny, ale skromny, szczególnie na początku – mówił Mark Cancian, ekspert z Center For Strategic & International Studies. W podobnym tonie wypowiada się Justin Bronk z Royal United Services Institute. – Możesz mieć wiele szybkich samolotów, ale jeśli nie będą one miały skutecznej broni i załogi, która potrafi ich używać, stosując skuteczną taktykę, zostaną po prostu masowo zestrzelone – twierdzi.

Eksperci zgodnie zauważają, że Rosjanie już od tygodni regularnie uderzają we wszystkie lotniska i potencjalne bazy, w których mogą stacjonować F-16. Ataki obejmują też próby zniszczenia pasów startowych i infrastruktury – to istotne, bowiem – jak wcześniej komentował amerykański pilot – "F-16 to primadonna". Wymaga wobec tego szczególnej konserwacji i odpowiednich warunków do startowania. Amerykańskie F-16 potrzebują płaskiego pasa startowego, wolnego od jakichkolwiek nierówności. Nawet niewielkie zniszczenia, które powstaną na skutek ostrzału ze strony Rosjan, będą mogły skutecznie wyłączyć F-16 z walk, zanim te w ogóle wystartują.