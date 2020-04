Szczepionka przeciw gruźlicy skuteczna na koronawirusa? Trwają próby kliniczne

Szczepionka przeciw gruźlicy BCG została opracowała niemal sto lat temu i do dziś jest jednym z obowiązkowych szczepień podawanych dzieciom w Polsce. Specjaliści są zdania, że ta sama szczepionka u osób dorosłych może wzmacniać układ odpornościowy na tyle, by lepiej radził sobie z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Każde szczepienie podnosi odporność jedynie na wybrane zakażenie - w tym przypadku jest to prątek gruźlicy. Chociaż zdaniem części naukowców, niektóre szczepionki, w tym BCG może bardziej pobudzać układ immunologiczny .

Ich zdaniem takie szczepionki mogą wpływać na działanie komórek nieswoistego układu odpornościowego, które stanowią "pierwszą linię obrony" naszego organizmu. To właśnie one pokonują infekcje zanim wyspecjalizowane komórki wejdą "do akcji".