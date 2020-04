Arechin (chlorochina) w sprzedaży, ale minister zdrowia wprowadza reglamentację

Mimo że wciąż trwają prace nad skutecznym lekiem i szczepionką na koronawirusa, to niektóre farmaceutyki częściowo pomagają chorym. Jednym z nich jest właśnie Arechin (chlorochina) . Lek od 1 kwietnia ponownie trafił do aptek, jednak Łukasz Szumowski wprowadził ograniczeniach w jego zakupie.

Arechin będzie wykorzystywany do leczenia pacjentów z COVID-19 w szpitalach lub pod nadzorem odpowiednich placówek. To tam trafią też największe zapasy leków, o których mowa w komunikacie rządu.

Arechin będzie można również kupić w aptekach, ale tylko jeśli posiadamy receptę z 30 proc. odpłatnością. Drugi lek, o którym mowa - Plaquenil nie jest zarejestrowany w Polsce, więc będzie udostępniony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Co więcej zostają wprowadzone ograniczenia, co do ilości kupowanych leków: