Koronawirus w Polsce i na świecie. Mapa zakażeń pokazuje coraz więcej przypadków COVID-19

W momencie wygasania epidemii w Chinach , odnotowano w tych kraju 82 464 zakażenia koronawirusem z Wuhan. Na całym świecie odnotowano ponad 53 tys. przypadków śmiertelnych COVID-19, z czego najwięcej we Włoszech, w Hiszpanii i Francji.

WHO jeszcze 1 kwietnia informowało, że przekroczenie 1 mln zachorować to kwestia kilku dni. Jak się okazało wirus rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż początkowo przewidywano, w związku z czym zwracamy się o rozsądne podejście to problemu epidemii w Polsce.