Szczepionka na koronawirusa. WHO: skuteczny preparat może nigdy nie powstać

Koronawirus wciąż stanowi śmiertelne zagrożenie dla osób na całym świecie. Według najnowszych danych, od początku wybuchu pandemii odnotowano już blisko 700 tysięcy zgonów spowodowanych chorobą COVID-19 . Specjaliści robią wszystko co w ich mocy, aby opracować lekarstwo, które w ogromnym stopniu przyczyni się do zahamowania rozprzestrzenia się pandemii. Zdaniem dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do stworzenia skutecznego środka przeciwko SARS-CoV-2 może nigdy nie dojść.

- Nie ma w tej chwili żadnej "srebrnej kuli" na koronawirusa i może jej nigdy nie być - stwierdził Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas wirtualnej konferencji prasowej zorganizowanej w Genewie. Szef WHO dodał, że choć w trzeciej i ostatniej fazie badań klinicznych znajduje się już kilka potencjalnych szczepionek, a dotychczasowe wyniki testów są obiecujące, nie ma żadnej gwarancji, że finalnie okażą się one skuteczne .

Podczas konferencji czołowi eksperci WHO zabrali także głos w sprawie krajów, które zostały najbardziej dotknięte infekcją (USA, Brazylia i Indie) . Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia ds. sytuacji kryzysowych Mike Ryan przyznał, iż jest zaniepokojony rozprzestrzenianiem się wirusa na terenach wiejskich należących do Indii. Jak podkreślił, infrastruktura oraz możliwości leczenia są tam zdecydowanie gorsze.

Do sytuacji panującej w Stanach Zjednoczonych odniosła się z kolei Maria van Kerkhove, która pełni funkcję dyrektora technicznego WHO. Jej zdaniem, poprawa złych statystyk jest możliwa. - Widzieliśmy to w innych krajach, którym udało się skontrolować transmisję wirusa. Aby tego dokonać potrzebne jest jednak całościowe podejście i ścisłe trzymanie się reguł. Apeluję do przyjaciół w USA, aby robili wszystko co w ich mocy, by tak się stało - zachęcała ekspertka.