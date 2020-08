Koronawirus czy grypa? Wielka Brytania sprowadziła testy. Polska jeszcze poczeka

Jak informuje BBC News, test o nazwie LamPORE jest już dostępny w Wielkiej Brytanii. Badania wykonywane są stopniowo. W przyszłym tygodniu mają trafić do tamtejszych domów opieki. Brytyjskie ministerstwo zdrowia zapewnia, że w przeciągu kilku miesięcy w Wielkiej Brytanii będzie dostępnych aż 5,8 mln tego typu testów.

Jak twierdzi profesor John Bell z Oxford University, nowe badania wykazują podobną czułość co obecnie stosowane testy laboratoryjne. Na ich wyniki trzeba czekać od jednego do dwóch dni, jednak już wkrótce czas oczekiwania zmniejszy się do maksymalnie 90 minut. Pierwszy milion testów ma być gotowy już w przyszłym tygodniu.