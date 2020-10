Koronawirus jak przeziębienie? Eksperci ostrzegają: to niedobra wiadomość

Wszystkie cztery odpowiadają za łagodne objawy przeziębienia . A ponieważ nie dają widocznych objawów, to naukowcy okresowo badali krew uczestników badania pod kątem infekcji. Gdy próbki krwi wykazują wzrost liczby przeciwciał skierowanych przeciwko konkretnemu wirusowi w porównaniu z wcześniejszymi próbkami, oznacza to, że układ odpornościowy osoby zwalcza nową infekcję.

- Nowe dane pokazują, że odporność na inne koronawirusy jest zwykle krótkotrwała, a reinfekcje zdarzają się dość często około 12 miesięcy później, a w niektórych przypadkach nawet wcześniej - wyjaśnił dr Francis Collins, dyrektor National Institutes of Health (NIH) w komentarzu do badań. Autorzy badania stwierdzili, że w kilku przypadkach ponowne zakażenia wystąpiły już po sześciu miesiącach od wcześniejszej infekcji.

Dokładna analiza pozwoliła ustalić, że każdy z uczestników badania złapał od 3 do 17 infekcji koronawirusowych na przestrzeni 35 lat trwania badania. "Pokazujemy, że w przypadku wszystkich czterech koronawirusów sezonowych dochodzi do reinfekcji w wyniku naturalnej infekcji, co sugeruje, że jest to wspólna cecha wszystkich ludzkich koronawirusów, w tym SARS-CoV-2", ostrzegają autorzy badania.