Szczepionka na koronawirusa. WHO wzywa kraje do dołączenia do programu COVAX

COVAX to program, którego celem jest wyprodukowanie co najmniej 2 mld szczepionek na koronawirusa do końca 2021 roku. Szef WHO poinformował, że ponad 160 państw już do niego dołączyło. Wezwał też inne kraje, aby poszły w ich ślady.

