Cztery objawy koronawirusa naraz? Ekspert: wykazuje je niewielki odsetek chorych

- Zaledwie ok. 20 proc. pacjentów z koronawirusem obserwuje u siebie utratę węchu lub smaku . A pozostałe objawy łącznie: kaszel, gorączkę i duszność będzie mieć jeszcze mniejszy odsetek tej części pacjentów - wyjaśnia w rozmowie z Polską Agencją Prasową specjalista chorób zakaźnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. n. med. Ernest Kuchar.

Wystąpienie u pacjenta wszystkich tych symptomów jest niezbędne do tego, aby lekarz rodzinny zlecił test na COVID-19 , również w ramach teleporadady. Zapisy te znalazły się w nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia i obowiązują od 9 września 2020 roku.

Ekspert wyjaśnia, że wszystkie wymienione objawy, poza gorączką, mają charakter subiektywny. Zwraca też uwagę na to, że kaszel, duszności czy utrata węchu to symptomy, które pacjenci będą mogli opisać lekarzowi przez telefon, aby uzyskać dostęp do testu.