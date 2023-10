Szaleńczy pomysł Ukraińców. Masakrują Rosjan z samochodu

Tym razem "domowej produkcji" maszyna dotyczy połączenia wyrzutni Siwalka VM-8 z pickupem – najprawdopodobniej jest to Toyota Hilux szóstej generacji (prod. 1997-2005 r.). Nagranie opublikowane przez Ukrainian Front nie jest jedynym, które potwierdza użycie tej konstrukcji. To pozwala sądzić, że maszyna jest skuteczna w walce z rosyjską armią.

Siwalka VM-8 to w istocie wyrzutnia rakiet, która jednorazowo jest w stanie zaatakować przy użyciu 16 pocisków. Używa przy tym rakiet S-8 kal. 80 mm, które zwykle są wystrzeliwane z samolotów lub śmigłowców wojskowych . Ukraińcy postanowili jednak wyposażyć w tę broń cywilnego pickupa.

S-8 to rakiety o zwiększonym kalibrze względem swojego mniejszego odpowiednika, S-5. "Ósemki" charakteryzują się donośnością na poziomie 4 km, a ich masa nie przekracza 15,5 kg.

Dziennikarz Wirtualnej Polski Przemysław Juraszek wyjaśniał wcześniej, że precyzyjny ostrzał z pickupa jest jednak trudny do przeprowadzenia. Wynika to z konstrukcji samochodu, która w porównaniu do samolotu lub śmigłowca jest mniej sztywna. Z tego powodu rozrzut salwy pocisków może nie trafić w dokładnie zaplanowane przez operatorów miejsce. Tego typu konstrukcji nie można jednak odmówić niebywałej mobilności.