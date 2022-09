Rosjanie "zaatakowali" samych siebie. Pokazano nagranie

Defence Express podkreśla , że wspominane nagranie pokazuje, dlaczego "pozostawienie rosyjskich systemów rakietowych w trybie automatycznym jest tak niebezpieczne". Wiele wskazuje na to, że przed odpaleniem kolejnej rakiety Pancyr-S nie zdołał wrócić do pozycji wyjściowej, stąd pocisk poleciał w inną stronę, niż planowali operatorzy.

Rosyjskie zestawy Pancyr-S są uważane za jedne z najnowocześniejszych systemów przeciwlotniczych na świecie. Na wyposażenie armii wprowadzono go w latach 90. XX w. Kompleks może razić cele na pułapach do 15 km (w nowszych wersjach do 18 km) oraz znajdujące się w odległości 20-30 km.

Swego czasu serwis Defence Express zwracał uwagę, że wyposażenie tej broni w automatyczny tryb ognia nie jest dobrym pomysłem, ponieważ może on stanowić bezpośrednie zagrożenie dla samolotów cywilnych. Sprzęt widoczny na omawianym nagraniu to najpewniej zmodernizowany Pancyr-S2, co oznacza, że również wyposażono go w tryb automatyczny.