Świat w 2050 roku: oto mapa, na której zobaczysz wszystkie zmiany

Prezentowana mapa świata to w praktyce prognoza na bazie dotychczasowych danych dotyczących pokrycia terenu i szybkości zmian w czasie, którą stworzyli we współpracy badacze z Esri i Clark Labs z Uniwersytetu Clark. Naukowcy opracowali na tej postawie wzorce, które pozwalają oszacować, jak zmieni się powierzchnia Ziemi do 2050 roku.