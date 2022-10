Świat pamięta katastrofę Arecibo. Co dalej z "oknem" na wszechświat?

Nie ma na to szans, radioteleskop z Puerto Rico nie zostanie odbudowany i w dodatku zapadła decyzja o tym, żeby na jego miejscu postawić centrum edukacyjne STEM (science, technology, engineering, mathematics). Otwarcie placówki zostało zaplanowane na przyszły rok. Edukacja w obszarach nauki, technologii, inżynierii i matematyki jest czymś wartościowym, lecz nie da się ukryć, że przybicie gwoździa do trumny Arecibo stanowi smutną wiadomość.

Obiekt został oddany do użytku w 1963 r. i dopiero 2016 r. świat doczekał się większego radioteleskopu w postaci chińskiego FAST . Niestety w 2020 r. Arecibo spotkała prawdziwa katastrofa , ponieważ doszło do urwania jednej z lin nośnych i związanych z tym uszkodzeń instrumentów oraz czaszy teleskopu.

Plany naprawy były przygotowane, lecz ku zaskoczeniu wszystkich doszło do nieoczekiwanego uszkodzenia kolejnej liny, co uczyniło konstrukcję zbyt niestabilną. Powstałe ryzyko dla zdrowia pracowników biorących udział w pracach naprawczych urosło do przesadnych rozmiarów, wręcz nie do zaakceptowania. Podjęto decyzję o zamknięciu Arecibo.