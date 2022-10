Chińczycy budują giganta. To będzie największy radioteleskop na świecie

Qitai ma mieć aż 110 metrów średnicy, co sprawi, że po zakończeniu prac stanie się on największym ruchomym radioteleskopem na świecie. Obecnie ten zaszczytny tytuł należy do amerykańskiego radioteleskopu Green Bank w Wirginii Zachodniej, który ma 100 metrów średnicy. Warto odnotować, że mowa tutaj o sterowalnych, ruchomych konstrukcjach – nieruchome radioteleskopy są często dużo większe, osiągają nawet do 500 metrów średnicy. Mimo to z racji braku możliwości zmiany pozycji ich użyteczność jest często niewielka.