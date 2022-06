Tajemnicze sygnały z kosmosu. Naukowcy już mają podejrzanego

Szybkie impulsy radiowe to trwające milisekundy wybuchy fal radiowych w przestrzeni kosmicznej. Pojedyncze impulsy radiowe emitowane są raz i nie powtarzają się. Wiadomo jednak, że powtarzające się szybkie impulsy radiowe wysyłają krótkie, energetyczne fale wielokrotnie.

Astronomowie byli w stanie prześledzić drogę niektórych impulsów radiowych do ich macierzystych galaktyk, ale nie udało się jeszcze ustalić ich faktycznej przyczyny. Dowiedzenie się więcej na temat pochodzenia tych jasnych, intensywnych emisji radiowych może pomóc naukowcom zrozumieć, co je wywołuje.

Naukowcy wykryli obiekt, nazwany FRB 190520, gdy 20 maja 2019 r. uwolnił on falę radiową. Naukowcy wykorzystali największy na świecie radioteleskop Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST) w Chinach i odkryli impuls w danych z teleskopu w listopadzie 2019 roku. Prowadząc dalsze obserwacje, astronomowie zauważyli coś niezwykłego – obiekt emitował częste, powtarzające się "wybuchy" fal radiowych.

W 2020 roku zespół wykorzystał należący do National Science Foundation teleskop Karl G. Jansky Very Large Array (VLA), aby określić pochodzenie "wybuchu", a następnie namierzył go za pomocą Teleskopu Subaru na Hawajach. Obserwacje Subaru w świetle widzialnym wykazały, że rozbłysk pochodził z obrzeży odległej galaktyki karłowatej.