Su-24M lepszy niż F-16? Ekspert wskazuje na ważną cechę

Jego zdaniem aby zintegrować pociski manewrujące Taurus z myśliwcami F-16 przeznaczonymi dla Ukrainy potrzeba będzie od 12 do nawet 18 miesięcy. Zdecydowanie lepiej wypadają pod tym kątem użytkowane już przez Ukraińców poradzieckie bombowce frontowe Su-24M . Joachim Knopf twierdzi, że te maszyny można przystosować do przenoszenia niemieckich pocisków w ok. sześć miesięcy (dwa miesiące będą potrzebne na dostosowanie sprzętu, a kolejne cztery miesiące na przygotowanie pilotów i załogi naziemnej).

Pociski manewrujące Taurus mierzą ponad 5 m długości i ważą ok. 1400 kg. Posiadają głowice MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, Highly Sophisticated and Target Optimised) o masie ok. 500 kg. W zależności od celu i potrzeb może ona zostać zdetonowana jak klasyczny pocisk odłamkowo-burzący lub z opóźnieniem. Ich zasięg rażenia to aż 500 km.