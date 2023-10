Odmawiają pomocy Ukrainie. Boją się, że ta broń jest zbyt potężna

Poparcie dla stanowiska kanclerza jest szczególnie silne wśród wyborców prawicowej partii AfD - 79 proc. Za nimi plasują się zwolennicy socjaldemokratycznej SPD - 59 proc., liberalnej FDP - 57 proc., chadeckiej CDU/CSU - 53 proc. i Lewicy - 49 proc. Spośród wyborców Zielonych, 40 proc. uważa decyzję za słuszną, a 34 proc. za błędną.

Pomoc dla Ukrainy okiem obywateli Niemiec

Na początku października Scholz zdecydował, że na razie nie będzie dostarczać Ukrainie pocisków manewrujących, które charakteryzują się zasięgiem aż 500 km. Ukraina poprosiła o tę broń już w maju, aby móc zaatakować pozycje rosyjskie daleko za linią frontu. Zdaniem niemieckich polityków mogłoby przyczynić się to do eskalacji konfliktu, a nawet sprawić, że Berlin zostanie wciągnięty do udziału w nim.

39 proc. ankietowanych przez YouGov uważa, że wsparcie wojskowe dla Ukrainy idzie za daleko. 29 proc. jest zdania, że dostarczana jest odpowiednia ilość broni. 18 proc. uważa, że niemiecki rząd powinien dostarczyć Ukrainie jeszcze więcej uzbrojenia.

Wśród sprzętu, jaki do tej pory Berlin przekazał Ukrainie znajdują się m.in. czołgi Leopard, bojowe wozy piechoty Marder, transportery Bandvagn 206, systemy obrony powietrznej IRIS-T oraz Patriot, wyrzutnie pocisków Stinger czy drony. Pociski manewrujące Taurus są od wielu tygodni przedmiotem gorących dyskusji, z których mimo presji Kijowa i niektórych sojuszników niewiele wynika.

Pociski manewrujące Taurus, broń dalekiego zasięgu

Każdy z pocisków Taurus mierzy ponad 5 m długości, waży ok. 1400 kg i posiada głowicę MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, Highly Sophisticated and Target Optimised) o masie ok. 500 kg. Jej konstrukcja sprawia, że w zależności od celu i potrzeb atakujących może zostać zdetonowana jak klasyczny pocisk odłamkowo-burzący lub z opóźnieniem.

Podobnych obaw co Niemcy nie mają inne kraje. Wielka Brytania przekazała Ukrainie pociski manewrujące Storm Shadow, które pomogły podczas ataku na most Czonharski czy stocznię w Sewastopolu. Od Francji Kijów otrzymał natomiast zbliżone pod względem konstrukcji i możliwości pociski manewrujące SCALP-EG. W obydwu przypadkach zasięg jest zbliżony do tego, jaki oferują niemieckie Taurusy.

Nie jest to jedyny w ostatnim czasie zgrzyt na linii Berlin-Kijów. We wrześniu tygodnik "Spiegel" donosił o trudnościach związanych z dostarczaniem niektórych niemieckich Leopardów do Ukrainy. Chodziło o egzemplarze wymagające pilnych napraw, których przyjęcia Ukraińcy odmówili.