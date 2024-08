Pilnie strzeżona tajemnica Rosjan. Ile bombowców Tu‑22M3 im pozostało?

Ekspert wojskowy Oleg Katkow zauważa, że bardzo trudno jest oszacować, ile Tu-22M pozostaje do dyspozycji Rosjan. Według raportu Military Balance, w połowie 2023 r. było to 57 egzemplarzy.

Teraz liczba jest jednak z pewnością mniejsza. Kilka tego typu maszyn zostało bowiem zniszczonych lub uszkodzonych przez Ukraińców. Nie ma też pewności co do tego, czy wszystkie przechowywane Tu-22M pozostają w pełni sprawne.

"Oczywiście Federacja Rosyjska ma problemy z utrzymaniem tych samolotów w odpowiedniej gotowości bojowej. Obecnie głównym bombowcem Federacji Rosyjskiej jest Tu-95, na papierze mają ich ok. 40. Informacje o rzeczywistej liczbie samolotów Tu-22M3 są pilnie strzeżone, ponieważ występują różne problemy. Chociażby silniki do tych samolotów nie były produkowane od 1996 r." – wyjaśnił Oleg Katkow cytowany przez agencję Unian.

Bardzo ważną cechą Tu-22M3 jest możliwość przenoszenia nawet 24 t uzbrojenia. Co równie istotne, teraz szczególnie z punktu widzenia Ukraińców, ten rosyjski bombowiec jest przystosowany do przenoszenia m.in. pocisków Ch-32 oraz Ch-22, przed którymi Ukraińcom trudno się bronić. Zasięg Ch-22 zrzuconego z wysokości 14 km szacuje się na ok. 550 km. Poza tym Tu-22M3 może przenosić też pociski manewrujące Ch-15 lub Ch-47M2 Kindżał o zasięgu do 2 tys. km.