Ukraińcy pokazali nagranie. Cenny wóz z Polski w roli głównej

Ukraina jest jednym z nielicznych użytkowników tych polskich transporterów. Kijów zamówił łącznie 200 sztuk KTO Rosomak, co potwierdził w kwietniu 2023 r. Wołodymyr Zełenski. Pierwsze nagrania potwierdzające służbę tych pojazdów w ukraińskiej armii pojawiły się kilka miesięcy później. W ostatnim czasie nie były one jednak częstym gościem w relacjach z frontu.

Zdaniem ekspertów wynikało to ze strategii Ukraińców. Przez pewien okres nie decydowali się oni na wykorzystywanie najbardziej zaawansowanego zachodniego sprzętu. Wyjaśniano to na przykładzie czołgów Abrams, które trzymane w rezerwie miały zostać użyte na szerszą skalę dopiero wiosną tego roku .

Jednostkę napędową stanowi tutaj silnik Scania D1 12 56A03PE o mocy prawie 500 KM. Jest sprzężony z automatyczną skrzynią biegów i zapewnia maksymalną prędkość ok. 100 km/h. Zasięg mierzącego prawie 7,8 m długości KTO Rosomak na jednym tankowaniu to natomiast ok. 800 km zasięgu.