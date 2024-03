Brawurowa szarża M2 Bradley na Rosjan. Nie mieli najmniejszych szans

Chociaż transportery opancerzone BTR-80 nie są najpotężniejszą bronią w arsenale Rosjan, to na uwagę zasługuje fakt, że najeźdźcy mieli tu liczebną przewagę. Ukraińskie załogi pokazywały jednak już wcześniej, że M2 Bradley jest w stanie poradzić sobie nawet z kilkoma słabiej opancerzony i gorzej wyposażonymi jednostkami Rosjan. Tym bardziej jeśli mają wsparcie z powietrza.

Podstawowa broń, jaką ma na wyposażeniu każdy M2 Bradley to armata automatyczna M242 Bushmaster kal. 25 mm (z podwójnym systemem zasilania) o szybkostrzelności 200 strz./min. Poza tym ten amerykański bojowy wóz piechoty dysponuje karabinem maszynowym kal. 7,62 mm oraz wyrzutnią na pociski przeciwpancerne TOW.

Niektóre egzemplarze są dodatkowo wzmacnianie przez pakiety BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles). Zapewniają one skuteczną ochronę przed m.in. gratami z granatników RPG-7. Wielokrotnie podkreślano, że M2 Bradley to wóz, który ratuje życie Ukraińców .

M2 Bradley zapewnia też duży zasięg na jednym zbiorniku paliwa (ok. 500 km) i dobrze radzi sobie w terenie, ponieważ posiada gąsienicową trakcję i mocną jednostkę napędową - 500 KM lub 600 KM (w zależności od roku produkcji). Na drodze rozpędza się do prędkości nawet 70 km/h, a w wodzie do niemal 10 km/h.