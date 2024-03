Piekło pod Awdijiwką. Rosyjskie wozy w ogniu

Z informacji publikowanych wraz z materiałem wideo wynika, że rosyjskie bojowe wozy piechoty zostały zniszczone przez żołnierzy należących do 47. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej ukraińskiej armii.

Wozy BMP są bardzo często wykorzystywane przez Rosjan, w efekcie bywają też nierzadko trafiane przez Ukraińców. Co ciekawe, rosyjski przemysł pomimo sankcji nakładanych przez Zachód był w stanie zwiększyć produkcję BMP‑3 . To maszyny powstające nieprzerwanie od lat 80. XX wieku. Są obecnie najnowszą rosyjską konstrukcją tego typu.

BMP-3 powstają na bazie projektu lekkiego, pływającego czołgu Obiekt 685. Wedle samych Rosjan są to jednostki o szerokie funkcjonalności, które mogą służyć jako wozy wsparcia ogniowego, amfibie (poruszają się w wodzie z prędkością ok. 10 km/h) czy jednostki do niszczenia wrogich celów naziemnych i powietrznych.