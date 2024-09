Starlink nad Polską. Dziś kolejny spektakl na niebie

Wielu mieszkańców różnych części świata upodobało sobie podziwianie fascynującego zjawiska, jakim są przeloty satelitów Starlink. Amatorów niezapomnianych widoków na niebie nie brakuje również w Polsce. Kolejna okazja do podziwiania "kosmicznego pociągu Elona Muska" nadarzy się 25 września o godzinie 19:31.

Jak informuje serwis Nocne Niebo, będzie to przelot nowej grupy satelitów Starlink, która trafiła na orbitę o poranku 25 września. O godzinie 6:01 czasu polskiego z bazy Vandenberg w Kalifornii rakieta Falcon 9 wniosła na orbitę 20 satelitów Starlink.

Nowe satelity wchodzące w skład projektu realizowanego przez firmę SpaceX pojawią się na zachodniej stronie nieba i przelecą w kierunku południowo-wschodnim. Serwis Nocne Niebo precyzuje, że będzie to przelot nisko nad horyzontem i, w zależności od miejsca prowadzenia obserwacji, wysokość ma oscylować pomiędzy 10 a 25 stopniem ponad horyzontem.

Aktualnie na niskiej orbicie okołoziemskiej (ok. 550 km nad Ziemią) znajduje się ok. 6,4 tys. satelitów Starlink . Firma SpaceX jest już największym na świecie dostawcą satelitów.

W przypadku głównego konkurenta dla projektu Elona Muska, którym jest OneWeb, należy mówić o niespełna 1 tys. satelitów. Swój internet satelitarny chce mieć również firma Amazon, która od niedawna rozwija rozwija własną sieć satelitów w ramach Projekt Kuiper, i liczy na to, że w najbliższych latach umieści na orbicie co najmniej 3 tys. takich obiektów. We wrześniu 2024 r. plany budowy sieci satelitarnej umożliwiającej szybkie połączenia internetowe i wsparcie komunikacji w ramach NATO ogłosił rząd Kanady.