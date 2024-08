Taki widok nie zdarza się często. Rakieta Falcon 9 pojawi się nad Polską

Jak informuje Nocne Niebo, jeśli misja odbędzie się zgodnie z planem, to już dzisiaj możemy spodziewać się dwóch przelotów rakiety Falcon 9 nad naszymi głowami. Pierwszy z nich będzie widoczny od godziny 21:32 do 21:38. Kosmiczna rakieta Elona Muska będzie zmierzać z kierunku południowo wschodniego w kierunku północnego horyzontu. Drugi z przelotów rozpocznie się o godzinie 23:07. Falcon 9 będzie zmierzał z kierunku południowo zachodniego w stronę północno zachodniego horyzontu.

Falcon 9 to dwustopniowa rakieta nośna opracowana przez SpaceX, prywatną firmę kosmiczną założoną przez Elona Muska. Rakieta jest kluczowym elementem wizji Muska dotyczącej kolonizacji Marsa i umożliwienia ludziom życia na innych planetach. Falcon 9 wyróżnia się zdolnością do pionowego lądowania, co pozwala na ponowne wykorzystanie jej pierwszego stopnia, a tym samym znaczące obniżenie kosztów misji kosmicznych.