Amazon chce mieć swój Starlink. Projekt Kuiper wystartował

Przygotowania do realizacji programu trwają od 2018 r. Według Bloomberga Amazon ma być gotów na wydanie w ramach Projektu Kuiper ok. 10 mld dolarów. Program Starlink działa od lat, dzięki czemu na orbicie znajduje się już ponad 5 tys. satelitów, które dostarczają internet do ok. 2 mln klientów.