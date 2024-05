Sprzęt z USA bezbronny wobec rosyjskiego. Pentagon przyznaje

W materiale Pentagonu wprawdzie nie podano nazwy broni, która nie radzi sobie z rosyjskimi systemami walki elektronicznej, jednak określana jest ona jako " precyzyjne uzbrojenie , które dostosowano do potrzeb ukraińskich sił zbrojnych". Jeden z urzędników Pentagonu, Bill LaPlante, miał też przyznać podczas jednego z wydarzeń, że wystrzeliwana z ziemi wersja tej broni okazała się niepowodzeniem.

Przypomnijmy, że GLSDB to broń, której nie ma nawet USA . Powstała z myślą o Ukrainie i miała zdaniem Amerykanów "znacząco zwiększyć potencjał Ukrainy". Pociski charakteryzują się zasięgiem ok. 150 km po wystrzeleniu z ziemi, czyli niemal dwukrotnie więcej niż GMLRS , z których od dawna korzystali Ukraińcy. Na tle starszej broni eksperymentalna amunicja dla Ukrainy charakteryzuje się też większą celnością i większą mocą w ogóle. Dokładność na poziomie kilkudziesięciu centymetrów sprawia, że armia obrońców może prowadzić z wykorzystaniem GLSDB celne ataki w głąb terytorium wroga.

Problem polega jednak na tym, że do prowadzenia celnych i skutecznych ataków niezbędna jest odporność na wszelkie systemy walki elektronicznej . Z tym natomiast GLSDB może mieć problem – spekuluje Clark. Mierzące niemal 4 m długości pociski o wadze niespełna 300 kg (z czego na głowicę bojową przypada 93 kg) mogą stawać się bezbronne wobec narzędzi wykorzystywanych przez Rosjan.

Skuteczność systemów walki elektronicznej w arsenale Federacji Rosyjskiej omawiali wcześniej analitycy z Bulgarian Military. Podkreślali wówczas ich "potężną skuteczność" w świetle rosyjskiego systemu Pole-21. To broń, która w przeszłości udowodniła, że jest w stanie unieruchomić m.in. pociski kierowane M982 Excalibur.

Pole-21, który wszedł do służby w 2019 r., może emitować sygnał zagłuszający o mocy od 300 do 1000 W. System zakłóca komunikację satelitarną, ale też – jak informował dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik – sieć komunikacyjną Starlink. Dzięki temu Rosjanie skutecznie mogą wyłączyć łączność komórkową i utrudnić komunikację radiową. To zaś sprawia, że rakiety – jak wspomniany GLSDB – oraz popularne na froncie drony często stają się bezbronne.