Policzyli zapas rakiet Rosjan. Kubeł zimnej wody dla Zachodu

Ile więc rakiet ma obecnie do dyspozycji Moskwa i jak ta liczba wygląda na tle minionych miesięcy? Okazuje się, że zapasy Federacji Rosyjskiej nie kurczą się . Jeszcze pod koniec marca ukraiński wywiad szacował, że Rosjanom zostało sporo rakiet , bo ok. 1000. Miesiąc później sytuacja nie uległa znaczącej zmianie. Według najnowszych danych w arsenale armii rosyjskiej znajduje się obecnie:

Najliczniejszymi w zgromadzonych obecnie zapasach Rosjan są rakiety 3M55 Oniks (P-800 Oniks), czyli broń odpalana z nadbrzeżnych systemów okrętowych K-300P. Charakteryzują się one donośnością na poziomie 300 km w przypadku poruszania się rakiety na wysokim pułapie lub 100 km, kiedy pocisk porusza się na niskiej wysokości. 3M55 rozpędzają się do prędkości ok. 2 Ma, czyli ok. 2450 km/h. Rakiety te dysponują głowicą bojową o różnej masie (od 200 do 250 kg) uzależnionej od wariantu (pocisk odłamkowo-burzący lub przeciwpancerny).