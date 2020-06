Spowolnienie koronawirusa przynosi niepokojące skutki. WHO i UNICEF ostrzegają

Światowa Organizacja Zdrowia oraz UNICEF zwróciły uwagę na problem, który pojawił się w wyniku zawieszenia programów szczepień dla dzieci w wielu krajach. Część z nich zdecydowała się na wstrzymanie szczepień z powodu pandemii koronawirusa, inne - zostały zmuszone do tego po tym, jak ograniczono dostawy szczepionek.

WHO zauważa, że efektem jest wzrost zachorowań na infekcje, które mogą być łatwo powstrzymywane, zwłaszcza u dzieci. Problem pojawił się już w Pakistanie, Bangladeszu i Nepalu, gdzie mieszkańcy zmagają się ze wzrostem zachorowań na błonicę .

Jak zauważa New York Times , cholera zaatakowała w Sudanie Południowym, Kamerunie, Mozambiku, Jemenie i Bangladeszu. Z kolei zmutowany szczep polio odnotowano już w ponad 30 różnych krajach. Niedawno pojawiły się również doniesienia o ognisku epidemii eboli .

Z danych zebranych przez NYT wynika, że spośród 29 krajów, które obecnie zawiesiły szczepienia przeciwko odrze z powodu pandemii COVID-19, aż 18 z nich zgłasza wybuch epidemii. Kolejne 13 krajów rozważa wstrzymanie szczepień, co oznacza, że nawet 178 mln ludzi może być narażone na zachorowanie na odrę w 2020 roku.

Jak zauważa Chibuzo Okonta, prezes Doctors Without Borders w Afryce Zachodniej i Środkowej, istnieje poważne ryzyko, że "staniemy przed epidemią, która za kilka miesięcy zabije więcej dzieci niż COVID-19". WHO zaleca ostrożne wznawianie szczepień przez kraje, które zawiesiły swoje programy, mimo że pandemia koronawirusa wciąż się utrzymuje.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Vaccine Impact Modeling Consortium do tej pory szczepienia zapobiegały ok. 44 proc. zgonów wśród dzieci. Dane zostały oparte na podstawie analizy przeprowadzonej w 98 krajach.

- Szczepienia są jednym z najpotężniejszych i podstawowych narzędzi zapobiegania chorobom w historii zdrowia publicznego - powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO w jednym z ostatnich oświadczeń. - Zakłócenie programów szczepień z powodu pandemii COVID-19 grozi cofnięciem dziesięcioleci postępów w zwalczaniu chorób, którym można zapobiegać za pomocą szczepionki, takich jak odra.

Wznowienie szczepień, zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych będzie trudne. Pracownicy służby zdrowia często pracują ponad pełen wymiar godzin, by powstrzymać rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. Brakuje rąk do pracy przy programach szczepień, a i dostawy odpowiednich medykamentów są utrudnione. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że część krajów jest jeszcze przed apogeum zachorowań na COVID-19.