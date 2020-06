Lek na koronawirusa jednak nieskuteczny? "Nie ma sensu dalej wierzyć, że działa"

Hydroksychlorochina, stosowana w leczeniu malarii, została dopuszczona do leczenia najcięższych przypadków COVID-19 w 28 marca. Lek był mocno promowany przez Donalda Trumpa, który przyznał się do zażywania go. Prezydent skrytykował w poniedziałek decyzję FDA, przypominając, że po leku "dobrze się czuł" i nie wierzy, by można było się nim zatruć. Trump powiedział również, że skuteczność leku została potwierdzona przez raporty z Francji i Hiszpanii, jednak nie podał żadnych konkretnych dowodów.