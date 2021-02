SpaceX zapowiada pierwszy "bezpłatny" lot załogowy. Firma szuka chętnych

"To ważny krok milowy w kierunku zapewnienia każdemu dostępu do przestrzeni", powiedział Elon Musk w czasie poniedziałkowego wystąpienia. Już wkrótce ruszą przygotowania do pierwszej całkowicie cywilnej misji kosmicznej.

SpaceX Źródło: NurPhoto via Getty Images , Fot: NurPhoto