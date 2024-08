Wkroczenie wojsk ukraińskich na terytorium Rosji jest rezultatem konfrontacyjnej, antyrosyjskiej polityki prowadzonej przez Stany Zjednoczone, co doprowadza sytuację na granicy do ryzyka wybuchu trzeciej wojny światowej – podała agencja prasowa KCNA dodając, że Stany Zjednoczone przekazały prezydentowi Ukrainy "astronomiczne" ilości śmiercionośnej broni.

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy oskarżają Koreę Północną o dostarczanie Rosji amunicji i pocisków potrzebnych do działań wojennych na Ukrainie. Minister obrony Korei Południowej Shin Won-sik ujawnił, że od września 2023 r., po spotkaniu Kim Dzong Un-Putin we Władywostoku, Seul wykrył co najmniej 10 tys. kontenerów wysyłanych z Korei Północnej do Rosji. Zawierały one nawet 4,8 mln pocisków artyleryjskich podobnych do tych, których Rosja używa podczas atakowania Ukrainy.