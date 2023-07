Umowa na 60 śmigłowców CH-47F Chinook dla Niemiec

W środę, 12 lipca br., Urząd do spraw zakupów obronnych Bundeswehry BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) poinformował o podpisaniu umowy o wartości ok. 6,98 mld EUR (31,01 mld zł) z amerykańską spółką Boeing na dostawy 60 ciężkich śmigłowców transportowych CH-47F Chinook w wersji Block II wraz z pakietem wyposażenia.

Umowa LOA (Letter of Offer and Acceptance), która będzie realizowana procedurą FMS (Foreign Military Sales) została sygnowana dzień wcześniej przez przewodniczącą BAAINBw, Annette Lehnigk-Emden. Niecały tydzień wcześniej, finansowanie zakupu zatwierdziły stałe komisje: budżetowa (Haushaltsausschuss) i obrony (Verteidigungsausschuss) niemieckiego Bundestagu (parlamentu).

Zgodnie z umową, dostawy wiropłatów, w ramach programu STH (Schwere Transporthubschrauber), zostaną zrealizowane w latach 2027-2033 i pozwolą na całkowite stopniowe wycofanie 80 wiropłatów typu CH-53GA/GE/GS Stallion, pozostających w służbie od 1971. Odbiorcą ma być 64. Skrzydło Śmigłowców (Hubschraubergeschwader 64, HSG 64) wojsk lotniczych (Luftwaffe). Stalliony muszą zostać wycofane całkowicie do 2030.

Umowa obejmuje również części zamienne, szkolenie, usługi wsparcia logistycznego, a także urządzenia szkolno-treningowe i przeznaczone do obsługi naziemnej. Będą to śmigłowce ze standardowymi zbiornikami paliwa, zdolne do pobierania paliwa w locie (np. przy wsparciu trzech przyszłych niemieckich powietrznych tankowców KC-130J Hercules).