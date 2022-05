Słowacja oferuje kolejne wsparcie. Wyremontuje ukraińskie BRDM-2

Wozy są wyposażone w silnik o mocy 140 KM, który pozwala osiągać im prędkość do 100 km/h po drodze oraz do ok. 10 km/h w wodzie. Masa bojowa pojazdu wynosi 7 ton, a jego maksymalny zasięg to 750 km. Na uzbrojenie BRDM-2 składają się karabin wielkokalibrowy KPWT 14,5 mm oraz karabin maszynowy PKM kal. 7,62 mm.