Sky Sabre trafi do Polski. Wielka Brytania wysyła najnowocześniejsze rakiety

Sky Sabre został dostarczony do brytyjskie armii w grudniu 2021 roku . Jego pierwszym użytkownikiem jest 16th Regiment Royal Artillery, gdzie Sky Sabre zastąpił przestarzałe, pamiętające lata 60. rakiety przeciwlotnicze Rapier. Mimo krótkiego stażu, rakiety przeciwlotnicze tego typu zostały już wysłane przez Wielką Brytanię na Falklandy.

Pociski w wersji podstawowej ważą 99 kg (z czego 10 kg przypada na głowicę) i mają ponad 3 metry długości przy średnicy 166 mm. Ich maksymalna prędkość przekracza Mach 3,5, a zasięg to 25 km, choć przeprowadzone testy wykazały, że może on być nawet 2 razy większy.

Pociski są wystrzeliwane z pionowych kontenerów Soft Vertical Launch (SVL), korzystając z rozwiązania określanego zimnym startem. Polega on na tym, że pocisk opuszcza kontener nie dzięki pracy własnego silnika, ale gazogeneratora. Właściwy silnik jest uruchamiany dopiero kilka metrów nad wyrzutnią.

Przekłada się to na nieco większy zasięg, a przede wszystkim na możliwość zwalczania celów w zakresie 360 stopni – jedna wyrzutnia pokrywa przestrzeń wokół siebie. Korzyścią jest także trudniejsze wykrycie miejsca startu rakiety i większa elastyczność użycia wyrzutni, np. wśród zabudowań.

Co więcej, dzięki temu rozwiązaniu startujące pionowo pociski mogą być naprowadzane na cele znajdujące się bardzo blisko – dla CAMM zasięg minimalny to zaledwie 1 km. System może jednocześnie naprowadzać do 24 pocisków na 24 różne cele.