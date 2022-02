Polskie fregaty Miecznik. Jest decyzja: rozmowy z dwoma partnerami

Arrowhead 140 to marketingowa nazwa brytyjskiej fregaty Type 31. Opracowany przez koncern Babcock International okręt ma ponad 5,7 tys. ton wyporności i 139 metrów długości. Siłownia okrętu zapewnia prędkość maksymalną 32 węzły, a zasięg pływania sięga 9 tys. mil, czyli ok., 17 tys. km.

Type 31 może przenosić bogaty wachlarz uzbrojenia – rakiety przeciwlotnicze, pociski przeciwokrętowe, torpedy do zwalczania okrętów podwodnych, a także pociski do atakowania celów naziemnych.

Niemiecka propozycja to najnowszy wariant długiego typoszeregu okrętów, budowanych według sprawdzonej i docenionej przez wielu użytkowników koncepcji MEKO. Zakłada ona znaczną modułowość okrętów, gdzie docelowy użytkownik wybiera kadłub, a następnie wypełnia go pasującymi modułami, składając niczym model z klocków.

Ciekawym aspektem proponowanego Polsce projektu jest podział okrętu na autonomiczne sekcje, wyposażone we wszystko, co potrzebne do ich samodzielnego działania, co ma zapewnić okrętowi przetrwanie w przypadku odniesienia nawet poważnych uszkodzeń w walce.