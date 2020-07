Skąd się wzięła woda na Ziemi? Naukowcy mają nową teorię

Mimo że z coraz większymi sukcesami badamy przestrzeń kosmiczną , to Ziemia wciąż skrywa w sobie wiele tajemnic. Jedną z nich jest pochodzenie wody na naszej planecie. Większość badaczy zakłada, że woda lądowa była dostarczana przez lodowe komety lub meteoryty zawierające uwodnione krzemiany, które pochodziły spoza "linii śniegu" - granicy, poza którą lód może kondensować z powodu niskich temperatur.

Nowe badania, opublikowanym w Nature sugerują, że powyższe teorie mogą się mylić. Mimo że naukowcy nie wykluczają "kosmicznego" pochodzenia wody na Ziemi, to uważają, że do jej powstania doszło inaczej, niż do tej pory zakładano.