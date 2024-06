Sięgają po barbarzyńską broń. Drażni skórę i truje Ukraińców

– Rosjanie coraz częściej wykorzystują luizyt – podaje Unian. Wprawdzie nie jest to pierwsze odnotowanie użycie tego środka trującego, ale armia Federacji Rosyjskiej najwidoczniej nasiliła ataki z wykorzystaniem tej trucizny. Pierwsze doniesienia dotyczące użycia broni chemicznej tego typu pojawiły się w lipcu 2023 r. Wówczas armia agresora miała uderzać bronią z luizytem w kierunku ukraińskich pozycji w okolicy Bachmutu.

Teraz natomiast Rosjanie mają chętniej sięgać po luizyt, czyli zabronioną broń trującą. Serhij Zguriets z Defense Express uważa, że "to nowy krok w kierunku eskalacji" – czytamy. Jednocześnie ekspert z branży militarnej zwraca uwagę, że intensyfikacja użycia zakazanej broni "powinna być powodem do rozważenia tej sytuacji przez struktury międzynarodowe odpowiedzialne za przestrzeganie zasad działań wojennych".

– Mam nadzieję, że odpowiednie organy zapewnią gromadzenie danych w sprawie użycia przez Rosjan luizytu, a także będą informować społeczność o uciekaniu się Rosji do stosowania na polu walki bojowych substancji trujących" – powiedział Zguriets.

Wspomniany luizyt to parzący środek trujący, który często jest określany mianem "rosy śmierci" . Występują jego trzy różne odmiany, tj.:

Najbardziej skuteczny, a jednocześnie zagrażający życiu i zdrowiu, jest luizyt A, czyli 2-chlorowinylodichloroarsyn. Pierwszy raz otrzymał go profesor chemii na Uniwersytecie Notre Dame (stan Indiana w USA) Julius Nieuwland w 1917 r.

Luizyt A ma specyficzny zapach , który określa się jako zbliżony do kwiatów pelargonii – nie jest więc odpychający. Jest natomiast zdolny do przenikania przez tkaniny, gumę oraz skórę. Po wniknięciu przez skórę i drogi oddechowe natychmiast pojawiają się objawy trującego działania tego środka.

Objawia się to lekkim pieczeniem na skażonych odcinkach, jednak przy stężeniu przekraczającym ok. 0,2 mg/cm3 na skórze pojawiają się czerwone pęcherze (po kilku godzinach od skażenia), które otwierają się po trzech dniach. Wówczas na skórze pojawiają się otwarte rany. Stężenie luizytu A na poziomie 10 mg/cm3 powoduje niemal natychmiastowe pojawienie się pęcherzy (po ok. 15 minutach).