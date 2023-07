Rosjanie coraz częściej sięgają po broń chemiczną. Stawiają na szkodliwy luizyt

Deklarowany przez państwo arsenał chemiczny opierał się na broni starszej generacji. Rosja oficjalnie przyznała się do posiadania ok. 40 tys. ton broni chemicznej. W jej skład miało wchodzić 32,2 ton gazów parzących – sarinu, somanu i VX oraz 7700 ton luizytu, gazu musztardowego i ich mieszanin. To właśnie jeden z nich - luizyt jest obecnie używany do ostrzałów artyleryjskich prowadzonych w Ukrainie. Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wyjaśnia, że luizyt został wyprodukowany w 1918 r. i miał zostać wykorzystany podczas I wojny światowej. Jego produkcja ruszyła jednak zbyt późno i nie miało to miejsca.