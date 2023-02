Samoloty z Polski nad krajami bałtyckimi. Ćwiczono różne scenariusze

Polskie F-16, holenderskie F-35 i amerykańskie F-15 wzięły udział we wspólnym szkoleniu integracyjnym. Odbyły się one na terytorium krajów bałtyckich. Jak czytamy w serwisie ac.nato.int, piloci wspierani przez tankowce powietrze-powietrze ćwiczyli taktykę i procedury , które pozwoliłyby rozwiązać szereg potencjalnych problemów, mogących zaistnieć w rzeczywistej sytuacji.

- Wykorzystanie pełnego potencjału naszych nowych systemów piątej generacji wraz z istniejącymi zasobami czwartej generacji ma kluczowe znacznie dla zdolności NATO do sprostania pojawiającym się i ewoluującym wyzwaniom strategicznym - mówił podpułkownik Guido "Plebs" Schols, dowódca oddziału RNLAF F-35, Polska.

F-16 to dobrze znane na całym świecie myśliwce zaprojektowane przez Lockheed Martin. Ich długość wynosi 15,03 m, a rozpiętość skrzydeł 9,45 m. Są w stanie osiągać prędkość 2 Ma, czyli prawie 2450 km/h. Produkcję F-16 rozpoczęto w 1976 r. i od tej pory stały się one sprzętem wykorzystywanym w wielu armiach świata.

Myśliwce F-15 , które na szkolenie dostarczyli Amerykanie, są produkowane dłużej, bo od 1927 r. Obecnie pojazdy te są produkowane przez Boeinga. Są one wyraźnie większe od F-16. Ich długość to 19,43 m, a rozpiętość skrzydeł 13,95 m. Samoloty te wyposażone są w systemy, które pozwalają na wykrywanie i śledzenie wrogich samolotów.

Na wyposażeniu F-15 znaleźć można działko M51 Vulcan 20 mm oraz uzbrojenie podwieszane na zewnętrznych węzłach. Mogą być to na przykład pociski powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM, pociski AIM-9 Sidewinder, czy np. bomby Mk83.

Myśliwce piątej generacji, czyli F-35 są produkowane od 2006 r. Ten ponaddźwiękowy samolot w swoich założeniach miał być trudny do wykrycia przez wrogów. Dobrze sprawdzają się też w zadaniach, które polegają na wykrywaniu, śledzeniu, namierzaniu i zakłócaniu łączności wroga, dzięki czemu dają przewagę w walce elektronicznej.

F-35 swoimi wymiarami są zbliżone do myśliwców F-16, co nie powinno dziwić, bo są niejako ich następcami. Długość F-35 to 15,7 m, a rozpiętość ich skrzydeł wynosi 10,7 m.