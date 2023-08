Kraj z południa wchodzi do gry. Przyłączy się do "koalicji lotniczej"

Kluczowe decyzje dotyczące szkoleń ukraińskich pilotów na F-16 zapadły podczas szczytu NATO w Wilnie. Do koalicji składającej się do tej pory z 11 państw, w tym Polski, dołączy Grecja. To efekt ustaleń pomiędzy prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem.