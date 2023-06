Są niespodziewanym koszmarem Rosjan. Będzie ich więcej

Przygotowywanie kolejnej, już 15. transzy pomocowej dla Ukrainy potwierdziło belgijskie Ministerstwo Obrony. Tym razem będzie to wsparcie, którego wartość oszacowano na ok. 11 mln euro . Zdecydowana większość tej puli zostanie wykorzystana na zakup oraz przeglądy i potrzebne modernizacje transporterów opancerzonych M113 .

Istotne znacznie może mieć również to, że chodzi o większą pulę sprzętu. Belgijskie oraz ukraińskie media sugerują, że na front trafi przynajmniej 40, a być może nawet 50 belgijskich transporterów opancerzonych M113 . Będą to pojazdy, które zostały wycofane ze służby ponad 10 lat temu.

Warto przypomnieć, że kilka dni temu belgijskie władze zapowiedziały przekazanie Ukrainie, "tak szybko, jak to możliwe", również kolejnej partii amunicji kal. 105 mm . Na ten cel Bruksela przeznaczy ok. 32 mln euro .

Chociaż w wielu elementach nie mogą równać się z nowszymi jednostkami, posiadają też pewne cechy, w których Ukraińcy bardzo szybko dostrzegli zalety. Cenią sobie np. bardzo prostą konstrukcję oraz łatwe naprawy, które w wielu przypadkach są możliwe nawet w terenie przez lokalnych mechaników. Porównują oni niektóre elementy konstrukcjiM113 do kombajnów do zboża. Właśnie dlatego do omawianych transporterów przylgnęła łatka "kombajnów zbożowych koszących wrogów".

M113 to transporter na gąsienicowej trakcji, która ułatwia poruszanie się po trudnym terenie. Maksymalna prędkość, jaką może rozwinąć kierowca to 65 km/h. Co ważne, M113 jest w stanie pokonywać zbiorniki wodne (z prędkością nie większą niż 7 km/h). We wnętrzu mieści się do 11 osób. Podstawowe uzbrojenie to karabin maszynowy kal. 12,7 mm, który może być wymieniony na granatnik automatyczny.