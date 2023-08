Główne grzechy Lasów Państwowych? Eksperci: Rujnują lasy

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wskazuje też, że nikt z nas nie może zaskarżyć Planu Urządzenia Lasu - podstawowego dokumentu, na podstawie którego prowadzone są wycinki. To, że społeczeństwo nie ma wystarczających praw do decydowania o lasach, w tym dostępu do wymiaru sprawiedliwości, potwierdził zresztą wyrok TSUE z marca tego roku. Do tego żaden podmiot nie sprawuje realnej kontroli nad LP, przez co instytucja ta nazywana jest państwem w państwie.