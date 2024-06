Morze Czerwone: Okręty US Navy przeciwko nowym pociskom balistycznym Huti

Okręty wojenne US Navy, operujące na wodach Morza Czerwonego, stają w obliczu nowego zagrożenia – pocisków balistycznych. Rebelianci Huti, wspierani przez Iran, wprowadzili te pociski do walki pod koniec 2023 roku. Dowódca niszczyciela US Navy opisał je jako "znacznie szybsze" niż cokolwiek innego, z czym marynarka wojenna miała dotychczas do czynienia.